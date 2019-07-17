Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: говорили про транзит газу та війну

Президент України Володимир Зеленський та Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель поспілкувалися по телефону. Однією з основних тем було обговорення шляхів подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

В офіційній заяві на сайті президента зазначається, що політики окремо обговорили необхідність досягнення прогресу у звільненні українських полонених та політичних в’язнів найближчим часом.

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Також Меркель та Зеленський не оминули тему завершення процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування.

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?26 червня розпочався перший етап відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. Наступного дня, 27 червня, в районі Станиці Луганської проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 28 червня розпочався другий етап розведення сил і засобів . Завершився він 30 червня – у ОБСЄ підтвердили взаємне завершення розведення сил і засобів на узгодженій ділянці.



Після розведення сил сторони конфлікту мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.

В ході телефонної розмови політики також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.

Окрема увага була приділена обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Варто зазначити, що 11 липня Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Тоді російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб.