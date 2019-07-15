У проекті Зеленського закону про люстрацію виявили дивну особливість

Серед інших змін до Закону України "Про очищення влади" президент Зеленський пропонує переформулювати і пункт про юристів та суддів. Однак з переліку посад, які підлягають люстрації, чомусь зникла посада першого заступника Голови Державної судової адміністрації України, хоча сам голова та інші його заступники – залишилися.

Президент України Володимир Зеленський запропонував змінити Закон України "Про очищення влади". 11 липня відповідний проект закону зареєстрували у Верховній Раді.

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Президент пропонує, наприклад, виключити встановлене законом обмеження на люстрацію осіб, що обіймають виборні посади. А саме – вилучити з тексту усіх статей, де вони містяться, слова "крім виборних посад".

Та примітно інше: у статті 2 пункті 4 проект Зеленського пропонує змінити текст

► "членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника"

на текст

► "членів Вищої ради юстиції, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його заступника".

Не можна не зауважити, що з переліку посад, які підлягають люстрації, у проекті, пропонованому президентом, зникає посада першого заступника Голови Державної судової адміністрації України. Хоча сам голова та його заступники у переліку залишаються.

Згідно з інформацією, розміщеною на порталі "Судова влада України", з 31 січня 2019 року цю посаду займає Кравченко Ольга Олександрівна.

Цікаво, що якщо завантажити із сайту Верховної Ради України файл із проектом закону і глянути у параметрах ім'я користувача, який редагував останню версію цього файлу – то там буде зазначено "Кравченко Ольга Олександрівна".



Кравченко Ольга редагувала проект закону від президента Володимира Зеленського

Варто нагадати, що наразі Конституційний суд України розглядає конституційність Закону "Про очищення влади" (у народі – "Про люстрацію"), схваленого у 2014 році. Зараз цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

До слова, якщо закон ухвалять, під люстрацію потраплять чимало людей із команди самого Зеленського. Дивіться інфографіку 24 каналу: