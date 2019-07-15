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      У проекті Зеленського закону про люстрацію виявили дивну особливість

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      Люстрація посадовців Державної судової адміністрації має свої нюанси
      Люстрація посадовців Державної судової адміністрації має свої нюанси / Ілюстративне фото (Судова влада України)

      Серед інших змін до Закону України "Про очищення влади" президент Зеленський пропонує переформулювати і пункт про юристів та суддів. Однак з переліку посад, які підлягають люстрації, чомусь зникла посада першого заступника Голови Державної судової адміністрації України, хоча сам голова та інші його заступники – залишилися.

      Президент України Володимир Зеленський запропонував змінити Закон України "Про очищення влади". 11 липня відповідний проект закону зареєстрували у Верховній Раді.

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      Президент пропонує, наприклад, виключити встановлене законом обмеження на люстрацію осіб, що обіймають виборні посади. А саме – вилучити з тексту усіх статей, де вони містяться, слова "крім виборних посад".

      Та примітно інше: у статті 2 пункті 4 проект Зеленського пропонує змінити текст

      ► "членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника"

      на текст

      ► "членів Вищої ради юстиції, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його заступника".

      Не можна не зауважити, що з переліку посад, які підлягають люстрації, у проекті, пропонованому президентом, зникає посада першого заступника Голови Державної судової адміністрації України. Хоча сам голова та його заступники у переліку залишаються. 

      Згідно з інформацією, розміщеною на порталі "Судова влада України", з 31 січня 2019 року цю посаду займає Кравченко Ольга Олександрівна

      Цікаво, що якщо завантажити із сайту Верховної Ради України файл із проектом закону і глянути у параметрах ім'я користувача, який редагував останню версію цього файлу – то там буде зазначено "Кравченко Ольга Олександрівна".

       Судді
      Кравченко Ольга редагувала проект закону від президента Володимира Зеленського 

      Варто нагадати, що наразі Конституційний суд України розглядає конституційність Закону "Про очищення влади" (у народі – "Про люстрацію"), схваленого у 2014 році. Зараз цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

      До слова, якщо закон ухвалять, під люстрацію потраплять чимало людей із команди самого Зеленського. Дивіться інфографіку 24 каналу:

      Люстрація

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      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Судді Люстрація Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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