"Слуга народу" про люстрацію своїх: Ліс рубають – летять друзки

У партії "Слуга народу" готові люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка, якщо розширений закон про очищення влади набуде чинності.

В президентській партії переконані, що це не буде "не по-людськи", так вважає керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Він наголосив що загальному принципу треба підкорюватись.

Ну, тут "ліс рубають – летять друзки". Тут якби... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія,

– сказав він.

Він також переконаний, що у команді президента не подумають, що це "не по-людськи". Однак Корнієнко зазначає, що говорити про це зарано – закон треба спочатку написати.

"Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював", – додав він.



Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського

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Що відомо про люстрацію від Зеленського?

Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

посада президента України,

всіх народних депутатів,

голови Верховної Ради,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони,

керівництва оборонних підприємств.

Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.