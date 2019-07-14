"Слуга народу" про люстрацію своїх: Ліс рубають – летять друзки
У партії "Слуга народу" готові люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка, якщо розширений закон про очищення влади набуде чинності.
В президентській партії переконані, що це не буде "не по-людськи", так вважає керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Що кажуть у президента: У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію: можуть потрапити не всі
Він наголосив що загальному принципу треба підкорюватись.
Ну, тут "ліс рубають – летять друзки". Тут якби... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія,
– сказав він.
Він також переконаний, що у команді президента не подумають, що це "не по-людськи". Однак Корнієнко зазначає, що говорити про це зарано – закон треба спочатку написати.
"Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював", – додав він.
Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського
Дивіться також: Залишаться він і Медведчук, – Клімкін пожартував про люстрацію від Зеленського
Що відомо про люстрацію від Зеленського?
Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:
- посада президента України,
- всіх народних депутатів,
- голови Верховної Ради,
- членів уряду,
- генерального прокурора,
- голови Служби безпеки,
- голови Антимонопольного комітету,
- голови Фонду держмайна,
- голів Державної фіскальної служби і митниці,
- секретаря Ради національної безпеки і оборони,
- керівництва оборонних підприємств.
Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.