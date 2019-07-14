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      "Слуга народу" про люстрацію своїх: Ліс рубають – летять друзки

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      У партії президента готові люструвати Данилюка та Абромавичуса
      У партії президента готові люструвати Данилюка та Абромавичуса / Радіо Свобода

      У партії "Слуга народу" готові люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка, якщо розширений закон про очищення влади набуде чинності.

      В президентській партії переконані, що це не буде "не по-людськи", так вважає керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

      Що кажуть у президента: У Зеленського прокоментували законопроект про люстрацію: можуть потрапити не всі

      Він наголосив що загальному принципу треба підкорюватись. 

      Ну, тут "ліс рубають – летять друзки". Тут якби... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія,
      – сказав він.

      Він також переконаний, що у команді президента не подумають, що це "не по-людськи". Однак Корнієнко зазначає, що говорити про це зарано – закон треба спочатку написати.

      "Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював", – додав він.


      Хто з новопризначених чиновників потрапить під люстрацію від Зеленського

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      Що відомо про люстрацію від Зеленського?

      Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади на топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

      До попередньо переліку посад, що потрапляють під люстрацію, додасться ще кілька:

      • посада президента України,
      • всіх народних депутатів,
      • голови Верховної Ради,
      • членів уряду,
      • генерального прокурора,
      • голови Служби безпеки,
      • голови Антимонопольного комітету,
      • голови Фонду держмайна,
      • голів Державної фіскальної служби і митниці,
      • секретаря Ради національної безпеки і оборони,
      • керівництва оборонних підприємств.

      Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

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      Теги: Слуга народу Володимир Зеленський Люстрація Законодавство Олександр Данилюк Вадим Пристайко Айварас Абромавичус Новини України Новини політики
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