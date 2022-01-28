Кабмин сократил срок получения бустерной дозы – теперь ее можно сделать быстрее

Кабинет Министров Украины вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины против коронавируса. Теперь всем желающим ее можно сделать уже через 3 месяца после второй прививки.

Сейчас бустер рекомендуют делать с 90-го дня после второй прививки. Раньше минимальный интервал составлял 180 дней.

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Согласно принятому постановлению, бустерную дозу теперь рекомендуют делать с 90-го по 270-й день после последней прививки.

При формировании сертификата вакцинации документ будет содержать соответствующую отметку прививки бустером.

Сколько украинцев получили бустерную дозу вакцины

Источник: Минздрав

Всего из 15 278 385 жителей страны, которые вакцинировались двумя дозами, бустерную прививку сделали уже 296 099 человек.

А вот дополнительную дозу по состоянию на 28 января сделали всего 15 626 граждан.

Как записаться на вакцинацию бустерной дозой

Записаться на прививку можно через приложение Helsi или на сайте системы.

Какую вакцину выбрать

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует мРНК вакцину от компаний Moderna или Pfizer.

Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуют вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Минимальные и максимальные сроки бустерной дозы / Источник Правительственный Портал