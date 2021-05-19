Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Украине остается много таких людей, и они требуют внимания со стороны государства.

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Шмыгаль отметил, что документ имеет целью помочь, пострадавшим от советских репрессий. Принятый документ предусматривает:

порядок выплаты компенсации,

возврат имущества или возмещение его стоимости реабилитированным лицам.

В постановлении правительства сообщается, что денежная компенсация будет начисляться в размере одной минимальной заработной платы за каждый месяц лишения свободы, но не может превышать 75 размеров минимальной заработной платы.

Изъятые здания и другое имущество по возможности будут возвращаться реабилитированному лицу или его наследнику,

– говорится в постановлении.

В то же время не подлежат возврату здания, которые были национализированы на основании соответствующих нормативных актов.