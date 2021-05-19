Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Україні залишається багато таких людей, і вони вимагають уваги з боку держави.

Важливо День пам'яті жертв політичних репресій: як Москва нищила Україну та українців

Шмигаль зазначив, що документ має на меті допомогти, які постраждалі від радянських репресій. Ухвалений документ передбачає:

порядок виплати компенсації,

повернення майна чи відшкодування його вартості реабілітованим особам.

У постанові уряду повідомляється, що грошова компенсація буде нараховуватися в розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць позбавлення волі, але не може перевищувати 75 розмірів мінімальної заробітної плати.

Вилучені будівлі та інше майно по можливості будуть повертатися реабілітованій особі або її спадкоємцю,

– мовиться у постанові.

Водночас не підлягають поверненню будівлі, які були націоналізовані на підставі відповідних нормативних актів.