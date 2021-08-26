Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина. О нем рассказал в телеграмме нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

К теме В Украине может появиться дополнительный выходной: Зеленский внес законопроект в Раду

На какой день перенесли выходные

В документе говорится, что рабочие дни перенесли из-за рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2022 году:

Международного женского дня 8 марта;

Дня Конституции 28 июня.

Согласно проекту, руководителям предприятий и учреждений рекомендуют перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

с понедельника 27 июня на субботу – 2 июля.

Отметим! В январе 2021 года Верховная Рада намеревалась запретить перенос рабочих дней из-за праздников.

Поэтому украинцы будут иметь 4 выходных подряд: с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня. Кроме этого, вводится специальный режим работы банков, который определяет Национальный банк.

Праздники и выходные в Украине: последние новости

День молодежи перенесли с последнего воскресенья июня на 12 августа. Украинцы по-разному отреагировали на такое решение.

Если Верховная Рада поддержит законопроект о признании Дня украинской государственности, то в июле у украинцев будет еще один выходной.

Текст сообщения Алексея Гончаренко в телеграме:

Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году! Нас ждут четыре выходных на праздники – 8 марта (международный женский день) и 28 июня (День Конституции Украины)!

Рабочий понедельник 7 марта будет выходным, отработка за него будет в субботу 12 марта. Рабочий понедельник 27 июня будет также выходным, отработка за него будет в субботу 2 июля.