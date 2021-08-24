Соответствующую законодательную инициативу Владимир Зеленский уже внес в парламент.
Важно Торжественное заседание Верховной Рады ко Дню Независимости: онлайн-трансляция
Указ о праздновании Дня украинской государственности президент подписал 24 августа во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.
Я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, согласно которому этот день должен стать выходным,
– заявил Зеленский во время выступления и Раде.
Известно, что День украинской государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси – 28 июля.
Как Украина празднует День Независимости
- 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости. В честь этого в Киеве состоялся масштабный военный парад. Также торжества устроили и на Днепре и в Одессе, в Черном море.
- А во Львове состоялся Марш непокоренных. К событию присоединились военные, волонтеры, семьи Героев и активные львовяне.
- А вечером на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В нем примут участие звезды, артисты оперы и балета и симфонический оркестр.