Відповідну законодавчу ініціативу Володимир Зеленський вже вніс до парламенту.
Важливо Урочисте засідання Верховної Ради до Дня Незалежності: онлайн-трансляція
Указ про святкування Дня Української державності президент підписав 24 серпня під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.
Я підписав указ про святкування Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проект закону, згідно з яким цей день має стати вихідним,
– заявив Зеленський під час виступу і Раді.
Відомо, що День Української державності відзначатимуть у день хрещення Київської Русі – 28 липня.
Як Україна святкує День Незалежності
- 24 серпня Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. На честь цього у Києві відбувся масштабний військовий парад. Також урочистості влаштували й на Дніпрі та в Одесі, у Чорному морі.
- А у Львові відбувся Марш нескорених. До події долучились військові, волонтери, родини Героїв та активні львів'яни.
- А ввечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". У ньому братимуть участь зірки, артисти опери та балету та симфонічний оркестр.