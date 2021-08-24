Відповідну законодавчу ініціативу Володимир Зеленський вже вніс до парламенту.

Важливо Урочисте засідання Верховної Ради до Дня Незалежності: онлайн-трансляція

Указ про святкування Дня Української державності президент підписав 24 серпня під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

Я підписав указ про святкування Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проект закону, згідно з яким цей день має стати вихідним,

– заявив Зеленський під час виступу і Раді.

Відомо, що День Української державності відзначатимуть у день хрещення Київської Русі – 28 липня.

Як Україна святкує День Незалежності