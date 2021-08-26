Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Про нього розповів у телеграмі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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На який день перенесли вихідні

У документі мовиться, що робочі дні перенесли через раціональне використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році:

Міжнародного жіночого дня 8 березня;

Дня Конституції 28 червня.

Відповідно до проєкту, керівникам підприємств та установ рекомендують перенести у 2022 році робочі дні:

з понеділка 7 березня на суботу – 12 березня;

з понеділка 27 червня на суботу – 2 липня.

Відзначимо! У січні 2021 року Верховна Рада мала намір заборонити перенесення робочих днів через свята.

Відтак українці матимуть 4 вихідних поспіль: з 5 по 8 березня та з 25 до 28 червня. Окрім цього, запроваджується спеціальний режим роботи банків, який визначає Національний банк.

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День молоді перенесли з останньої неділі червня на 12 серпня. Українці по-різному відреагували на таке рішення.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт про визнання Дня української державності, то в липні українці матимуть ще один вихідний.

Текст допису Олексія Гончаренка у телеграмі:

Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році! Нас чекають чотири вихідні на свята – 8 березня (міжнародний жіночий день) та 28 червня (День Конституції України)!

Робочий понеділок 7 березня буде вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 12 березня. Робочий понеділок 27 червня буде також вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 2 липня.