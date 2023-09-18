Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также пояснил, что никакой проблемы или угрозы в увольнении заместителей министра обороны нет. 24 Канал.

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Когда назначат новых заместителей Минобороны

В понедельник, 18 сентября, Кабинет министров уволил почти всех заместителей Минобороны. Свои должности потеряли Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега.

Единственным заместителем, кто остался в должности, является Александр Павлюк. Впрочем, Данилов не видит ни одной катастрофы в таком решении, ведь новых заместителей назначат в ближайшее время. Секретарь СНБО объяснил, что в настоящее время генерал Павлюк отвечает за процессы, которые есть в Министерстве обороны.

Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из загранкомандировки, будут назначены или переназначены заместители министра,

– заявил Данилов.

В настоящее время министр обороны Рустем Умеров поехал в Германию, ведь во вторник, 19 сентября, на авиабазе "Рамштайн" состоится заседание Контактной группы по обороне Украины. Комментируя первый заграничный визит нового министра обороны, Данилов в очередной раз подчеркнул, что не видит никакой катастрофы в том, что у Минобороны остался только один заместитель.

Умеров объяснил массовое увольнение в Минобороны

Новый глава Минобороны Рустем Умеров объяснил, что ведомство начало перезагрузку и сейчас работает в штатном режиме.

"Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости – впоследствии. Сейчас фокус – Рамштайн", – коротко прокомментировал Умеров.

Стоит отметить, что такая процедура вполне нормально при смене руководства в министерстве. Также существует практика, когда заместители после массового увольнения все же сохраняют должности и начинают снова работать в ведомстве, но уже с новым руководителем.