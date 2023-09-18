Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він також пояснив, що жодної проблеми або загрози у звільненні заступників міністра оборони немає, передає 24 Канал.

До теми Звільнення заступників міністра оборони: хто зберіг посаду

Коли призначать нових заступників Міноборони

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів звільнив майже усіх заступників Міноборони. Свої посади втратили Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський, Ганна Маляр, Денис Шарапов, Андрій Шевченко й Віталій Дейнега.

Єдиним заступником, хто лишився на посаді, є Олександр Павлюк. Втім, Данілов не бачить жодної катастрофи у такому рішенні, адже нових заступників призначать найближчим часом. Секретар РНБО пояснив, що нині генерал Павлюк відповідає за процеси, які є у Міністерстві оборони.

Я думаю, що найближчим часом, відразу після повернення міністра із закордонного відрядження, будуть призначені або перепризначені заступники міністра,

– заявив Данілов.

Нині міністр оборони Рустем Умєров поїхав до Німеччини, адже у вівторок, 19 вересня, на авіабазі "Рамштайн" відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Коментуючи перший закордонний візит нового міністра оборони, Данілов вкотре наголосив, що не бачить жодної катастрофи у тому, що у Міноборони лишився лише один заступник.

Умєров пояснив масове звільнення в Міноборони

Новий очільник Міноборони Рустем Умєров пояснив, що відомство почало перезавантаження й нині працює у штатному режимі.

"Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин – згодом. Зараз фокус – Рамштайн", – коротко прокоментував Умєров.

Варто наголосити, що така процедура є цілком нормальною під час зміни керівництва у міністерстві. Також існує практика, коли заступники після масово звільнення усе ж зберігають посади, й починають знову працювати у відомстві, але вже з новим очільником.