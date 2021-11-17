Переселенцы получат новые дома

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на своем канале в телеграме. Также в Кабмине утвердили дополнительную субвенцию местных бюджетов.

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Сумма дополнительных средств, которые получат местные бюджеты, составляет 283 миллиона гривен. Деньги будут направлены на улучшение жилищных условий для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, получивших ранения и инвалидность во время защиты Украины.

Обратите внимание! Кабмин заложил в госбюджете на 2022 год 5,5 миллиарда гривен на обеспечение жильем всех временно перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий.

Помощь для переселенцев: главное

В Кабинете Министров предложили выделить на выплаты ветеранам войны, участникам боевых действий и пострадавшим в нацистских концлагерях 1,35 миллиарда гривен.

Впоследствии правительство приняло соответствующее постановление о повышении пенсий военнослужащим.

В сентябре Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий обеспечение социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших военных.

Согласно данным Минсоцполитики, по состоянию на июль 2021 года в Украине насчитывалось 1 473 650 внутренне перемещенных лиц.

Полный текст публикации Дениса Шмыгаля:

Еще более сотни внутренне перемещенных лиц смогут получить новые дома. Кабинет Министров поддержал решение о выделении на эти нужды дополнительных 13 миллионов гривен.

Также мы утвердили дополнительную субвенцию для местных бюджетов в размере 283 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц, получивших ранения и инвалидность при защите нашего государства.