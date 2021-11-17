Переселенці отримають нові домівки
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму каналі у телеграмі. Також у Кабміні затвердили додаткову субвенцію для місцевих бюджетів.
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Суму додаткових коштів які отримають місцеві бюджети становить 283 мільйонів гривень. Гроші спрямують на покращення житлових умов для ветеранів з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали поранення та інвалідність під час захисту України.
Допомога для переселенців: головне
- У Кабінеті Міністрів запропонували виділити на виплати ветеранам війни, учасникам бойових дій та постраждалим у нацистських концтаборах 1,35 мільярда гривень.
- Згодом уряд ухвалив відповідну постанову про підвищення пенсій військовослужбовцям.
- У вересні Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих військових.
- Згідно з даними Мінсоцполітики, станом на липень 2021 року в Україні нараховувалося 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб.
Повний текст публікації Дениса Шмигаля:
Ще понад сотня внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати нові домівки. Кабінет Міністрів підтримав рішення про виділення на ці потреби додаткових 13 мільйонів гривень.
Також ми затвердили додаткову субвенцію для місцевих бюджетів в розмірі 283 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на покращення житлових умов для ветеранів з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримали поранення та інвалідність під час захисту нашої держави.