Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Олексій Ілляшенко. За його словами, Володимир Зеленський у 2022 році намагатиметься закрити всю чергу.
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Зокрема, мовиться про понад 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій й одночасно внутрішньо переміщеною особою
5,5 мільярда гривень вперше в історії було виділено для того, щоб розв'язати ці питання з житлом,
– заявив Ілляшенко.
Заступник міністра також зазначив, що черга постійно змінюється, адже списки формуються на місцях, а Кабмін перераховує гроші на придбання житла.
"Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, 1 чи 2 мільйони дається на одну сім'ю і вони протягом певного періоду зобов'язані придбати це житло", – розповів він.
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Ілляшенко також заявив, що Верховна Рада у 2021 році ухвалила зміни до бюджету. Зокрема, на забезпечення ветеранів і ветеранок, які є внутрішньо переміщеними особами, виділено 280 мільйонів гривень.
Допомога учасникам бойових дій: останні новини
- Кабінет Міністрів у липні запропонував виділити на виплати ветеранам війни, учасникам бойових дій та постраждалим у нацистських концтаборах 1,35 мільярда гривень.
- Уряд ухвалив постанову про підвищення пенсій військовослужбовцям.
- Володимир Зеленський у вересні підписав указ, який передбачає забезпечення соціальних гарантій для ветеранів війни та сімей загиблих військових.