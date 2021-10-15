Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Олексій Ілляшенко. За його словами, Володимир Зеленський у 2022 році намагатиметься закрити всю чергу.

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Зокрема, мовиться про понад 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій й одночасно внутрішньо переміщеною особою

5,5 мільярда гривень вперше в історії було виділено для того, щоб розв'язати ці питання з житлом,

– заявив Ілляшенко.

Довідка. За даними Мінсоцполітики, станом на липень 2021 року в Україні нараховувалося 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб.

Заступник міністра також зазначив, що черга постійно змінюється, адже списки формуються на місцях, а Кабмін перераховує гроші на придбання житла.

"Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, 1 чи 2 мільйони дається на одну сім'ю і вони протягом певного періоду зобов'язані придбати це житло", – розповів він.

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Ілляшенко також заявив, що Верховна Рада у 2021 році ухвалила зміни до бюджету. Зокрема, на забезпечення ветеранів і ветеранок, які є внутрішньо переміщеними особами, виділено 280 мільйонів гривень.

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