Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Алексей Ильяшенко. По его словам, Владимир Зеленский в 2022 году будет пытаться закрыть всю очередь.
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В частности, говорится о более 3 тысячах человек, которые нуждаются в жилье. Это касается тех, кто является участником боевых действий и одновременно внутренне перемещенным лицом
5,5 миллиарда гривен впервые в истории было выделено для того, чтобы решить эти вопросы с жильем,
– заявил Ильяшенко.
Заместитель министра также отметил, что очередь постоянно меняется, ведь списки формируются на местах, а Кабмин перечисляет деньги на приобретение жилья.
"Это называется субвенция на приобретение жилья. Например, 1 или 2 миллиона дается на одну семью и они в течение определенного периода обязаны приобрести это жилье", – рассказал он.
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Ильяшенко также заявил, что Верховная Рада в 2021 году приняла изменения в бюджет. В частности, на обеспечение ветеранов, которые являются внутренне перемещенными лицами, выделено 280 миллионов гривен.
Помощь участникам боевых действий: последние новости
- Кабинет Министров в июле предложил выделить на выплаты ветеранам войны, участникам боевых действий и пострадавшим в нацистских концлагерях 1,35 миллиарда гривен.
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