Правительство потратит полмиллиона гривен, чтобы обеспечить украинские села скоростным интернетом. Сейчас более 15 тысяч населенных пунктов не имеют возможности подключиться к сети.

Кабинет Министров согласовал предоставление субвенций территориальным общинам на подключение к сети учреждений социальной инфраструктуры, расположенных в селах, где нет широкополосного доступа к интернету.

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Правительство выделило деньги на интернет в селах

К сожалению, сейчас более 15 тысяч населенных пунктов не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному интернету,

– отметил Денис Шмыгаль.

Согласно проекту постановления, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся:

учебные заведения, интернаты для детей-сирот;

учреждения первичной и вторичной медицинской помощи;

учреждения социальной защиты и учреждения, предоставляющие социальные услуги;

учреждения культуры (библиотеки, музеи);

центры предоставления административных услуг;

местные пожарно-спасательные подразделения.

Деньги используют для закупки услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету на участках телекоммуникационной сети оператора, предоставляющей услуги по подключению к интернету.

Кроме того, до конца 2022 года услугу по доступу к сети будут предоставлять без удержания оператором или провайдером телекоммуникаций абонентской платы, которую включают в стоимость подключения. Эти условия предоставят доступ к безлимитному интернету, который не ограничивает объем передачи и приема данных.

Обратите внимание! В Минцифре считают, что набор, который сейчас внесен в так называемый прожиточный минимум – недостаточен. Ведь, кроме продуктов и стандартного перечня непродовольственных товаров и услуг, люди активно используют мобильную связь и интернет. Поэтому их тоже следует заложить в прожиточный минимум.