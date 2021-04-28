Украинские села получат скоростной интернет: правительство выделило на это полмиллиона гривен
Правительство потратит полмиллиона гривен, чтобы обеспечить украинские села скоростным интернетом. Сейчас более 15 тысяч населенных пунктов не имеют возможности подключиться к сети.
Источник:24 канал
Кабинет Министров согласовал предоставление субвенций территориальным общинам на подключение к сети учреждений социальной инфраструктуры, расположенных в селах, где нет широкополосного доступа к интернету.
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Правительство выделило деньги на интернет в селах
К сожалению, сейчас более 15 тысяч населенных пунктов не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному интернету,
– отметил Денис Шмыгаль.
Согласно проекту постановления, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся:
- учебные заведения, интернаты для детей-сирот;
- учреждения первичной и вторичной медицинской помощи;
- учреждения социальной защиты и учреждения, предоставляющие социальные услуги;
- учреждения культуры (библиотеки, музеи);
- центры предоставления административных услуг;
- местные пожарно-спасательные подразделения.
Деньги используют для закупки услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету на участках телекоммуникационной сети оператора, предоставляющей услуги по подключению к интернету.
Кроме того, до конца 2022 года услугу по доступу к сети будут предоставлять без удержания оператором или провайдером телекоммуникаций абонентской платы, которую включают в стоимость подключения. Эти условия предоставят доступ к безлимитному интернету, который не ограничивает объем передачи и приема данных.
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