Уряд витратить пів мільйона гривень, аби забезпечити українські села швидкісним інтернетом. Наразі понад 15 тисяч населених пунктів не мають змоги під'єднатися до мережі.

Кабінет Міністрів погодив надання субвенцій територіальним громадам на підключення до мережі закладів соціальної інфраструктури, розташованих в селах, де немає широкосмугового доступу до інтернету.

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Уряд виділив гроші на інтернет у селах

На жаль, наразі понад 15 тисяч населених пунктів не мають можливості під'єднатися до фіксованого широкосмугового інтернету,

– зазначив Денис Шмигаль.

Згідно з проєктом постанови, до закладів соціальної інфраструктури належать:

заклади освіти, інтернати для дітей-сиріт;

заклади первинної та вторинної медичної допомоги;

заклади соціального захисту та заклади, що надають соціальні послуги;

заклади культури (бібліотеки, музеї);

центри надання адміністративних послуг;

місцеві пожежно-рятувальні підрозділи.

Гроші використають для закупівлі послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до інтернету на ділянках телекомунікаційної мережі оператора, що надає послуги з підключення до інтернету.

Крім того, до кінця 2022 року послугу з доступу до мережі надаватимуть без утримання оператором або провайдером телекомунікацій абонентської плати, яку включають у вартість підключення. Ці умови нададуть доступ до безлімітного інтернету, що не обмежує обсяг передавання та приймання даних.

Зверніть увагу! У Мінцифри вважають, що набір, який зараз внесений у так званий прожитковий мінімум – недостатній. Адже, окрім продуктів та стандартного переліку непродовольчих товарів та послуг, люди активно використовують мобільний зв'язок та інтернет. Тому їх теж слід закласти у прожитковий мінімум.