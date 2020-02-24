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      Кабмин будет подавать кассационную жалобу, – адвокат о восстановлении Насирова

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      Роман Насиров / 24 канал

      Апелляционный суд 24 февраля восстановил Романа Насирова в должности главы государственной фискальной службы. Такое решение Кабмин планирует обжаловать.

      Об этом в эфире 24 канала рассказала адвокат Елена Грицаенко.

      Важно: Насиров восстановился в должности главы ГФС: что известно об одиозном экс-нардепе

      По ее словам, считать Насирова действующим фискалом – незаконно, потому что Кабмин принял правильное решение об увольнении, ведь в Украине не может находиться на государственной службе человек, который имеет иностранное гражданство.

      Я общалась с представителями Кабинета Министров, они будут подавать кассационную жалобу,
      – подчеркнула адвокат.

      Она добавила, что ранее Минфин получил инормацию о том, что Роман Насиров имеет гражданство Великобритании. Согласно закону, если есть такая информация, Кабмин в течение трех дней должен уволить лицо с занимаемой должности, что и было сделано. В этом случае информация была получена от посольства Великобритании, что дает основания утверждать, что информация является обоснованной и достоверной. Поэтому Кабмин вынес правильное решение об увольнении, однако суд, к сожалению, другого мнения.

      Грицаенко подчеркнула, что мы имеем патовую ситуацию, потому что, фактически, есть три распоряжения Кабмина:

      • распоряжение, которым Насирова назначили на должность, и оно действующее – никто его не отменял;
      • распоряжение об увольнении, которое отменил суд;
      • распоряжение об отстранении от занимаемой должности – однако это распоряжение Кабмин сам отменил после распоряжения об увольнении с должности.

      "И поэтому мы имеем два решения, которые, фактически, отменены уже и не действуют, и решение о назначении на должность, которое является действующим. Поэтому, на первый взгляд, он является председателем ГФС", – сказала адвокат.

      Что известно о деле Насирова

      ► Апелляционный суд 24 февраля восстановил Романа Насирова в должности главы государственной фискальной службы.

      ► Три года назад Романа Насирова арестовали и обвинили в причастности к газовым схемам беглого олигарха Александра Онищенко. Насиров, якобы, злоупотребляя властью предоставил льготную рассрочку за добычу полезных ископаемых, а Онищенко проводил благодаря этому коррупционные схемы. В результате этой схемы государство получило убыток в 2 миллиарда гривен.

      Насиров вышел из-под ареста, заплатив залог в 100 миллионов гривен. А уже в начале 2018 года Кабмин уволил Насирова. И с тех пор началась эпопея с возвращением на работу скандального чиновника.

      ► Год назад суд даже заставлял государство выплатить денежную компенсацию бывшему главному фискалу за увольнение. Однако тогда Кабмин не сдался и обжаловал это решение. Интересно, что Насиров, который в 2016 году декларировал миллионы гривен наличными, несколько дорогих авто и два десятка земельных участков, продолжает настаивать на выплате ему денежной компенсации не только за увольнение, но и за все время, которое он, якобы незаконно, не может работать.

      ► Пока Насиров пытается вернуться на должность главы ГФС, антикоррупционный суд продолжает рассматривать дело об ущербе государству.

      Видео: адвокат рассказала, законно ли восстановление Насирова в должности

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная фискальная служба Кабинет Министров Украины Роман Насиров Задержание Насирова
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