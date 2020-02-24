Насиров восстановился на должности главы ГФС: что известно об одиозном нардепе

Роман Насиров через суд восстановился на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины. Ранее его уволили по подозрению в хищении более 2 миллиардов гривен и сотрудничестве с нардепом Александром Онищенко. Что известно о Романе Насирове и какие громкие скандалы, связаны с его именем – читайте в материале 24 канала.

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога.

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31 января Кабмин уволил его с должности главы ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок. 17 февраля Шестой апелляционный административный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева.

Биография Романа Насирова

Роман Насиров родился 3 марта 1979 года в Чернигове. По национальности он азербайджанец.

Образование

В 2000 году окончил Черниговский институт экономики и управления по специальности "Финансы". В 2001 году окончил Киевский экономический университет по специальности "Право". В 2003 году получил магистерскую степень по специальности "Финансы и международный менеджмент" в Университете Восточного Лондона. В 2015 году стал кандидатом юридических наук при Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Карьера и политическая деятельность

С 2005 по 2007 годы возглавлял направление брокериджа по странам СНГ в лондонском офисе американского брокера-инвестбанка CantorFitzgerald.

Впоследствии в 2008 – 2009 годах был управляющим директором в украинской инвестиционной компании Concorde Capital.

С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года был нардепом от "Блока Петра Порошенко" в Раде восьмого созыва.

С 5 мая 2015 года был назначен на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

В марте 2017 года его отстранили от должности из-за задержания НАБУ, уволен с должности в конце января 2018 года.

В 2019 году баллотировался в президенты Украины как беспартийный самовыдвиженец.



Роман Насиров в Верховной Раде / Фото: "ЧЕСТНО"

Личная жизнь

Экс-нардеп женат, у него два сына и дочь. Именно Екатерина Насирова (Глимбовская) внесла за супруга залог в 100 миллионов гривен.



Насиров с женой Екатериной и сыновьями / Фото: Украинский медиа-центр

Состояние

Согласно электронной декларации, Роман Насиров владает:

земельным участком в Чернигове площадью 395 квадратных метров;

двумя земельными участками в селе Колычевка Черниговской области. Их площадь 5 тысяч 900 и 10 тысяч 750 квадратных метров;

земельным участком в селе Ивановка, что тоже на Черниговщине. Ее площадь – 33 тысячи 300 квадратных метров;

Также Роман Насиров арендует 14 земельных участков на Черниговщине. В то же время на его жену записаны:

2 земельных участка в Козине площадью 502 и 450 квадратных метров;

дом в Козине площадью 414,6 метра квадратных;

4 квартиры в Киеве на 157,3, 66, 86,9, 79,1 метра квадратных;

дачный дом в селе Вита-Почтовая, что на Киевщине, на 199,7 метра квадратных.

В собственности экс-нардепа есть несколько ценных часов, в том числе бренда Breguet и Rolex. Ювелирные изделия от Damiani, De Beers, Van Cleef, Crivelli, Cartier и Rolex. На двоих с женой они владеют 12 произведениями искусства и в их собственности 6 антикварных изделий. Кроме того, у Насирова есть коллекция вин, а у его жены – столовый сервиз.

Автопарк супругов впечатляющий:

Toyota Camry;

Lexus LS 600;

Land Rover 2013;

Toyota Land Cruiser Prado;

Mercedes-Benz S.

Мотоцикл Harley-Davidson.

наличность супругов составляет 432 тысячи 730 долларов и более 54 миллионов гривен.

Скандалы

Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. А также его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



Схема участия ГФС в хищении средств / Фото: НАБУ

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Сразу после ареста Насиров заявил о проблемах со здоровьем и лег в больницу Феофания, где у него вякобы диагностировали инфаркт миокарда. Это "неожиданное заболевание" вызвало большой резонанс. В соцсетях было создано множество мемов с изображением "тяжелобольного" Насирова с не менее известным клетчатым одеялом.



Клетчатое одеяло Насирова / Фото: Цензор.НЕТ

Смотрите фото: мемы с Насировым и клетчатым одеялом / Фото:

31 января Кабмин уволил его с должности главы ГФС. Стоит вспомнить, что следователи нашли у главного фискала кроме украинского паспорта еще и паспорт гражданина Великобритании. А это является нарушением закона о государственной службе.

Уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок. Кроме того, журналисты добавляют, что коррупционными схемами был окутан даже сам приход Насирова на должность главы ГФС. По словам Сергея Лещенко, кресло главы Государственной фискальной службы Роман Насиров получил благодаря вмешательству тогдашнего главы Администрации Президента Бориса Ложкина.

В 2018 году во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным Насиров опозорился из-за того, что не смог назвать дату начала Второй мировой войны. В соцсетях высмеяли неосведомленность Насирова и назвали вторым Царевым.

Кто такой Роман Насиров: смотрите видео