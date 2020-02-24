Насіров поновився на посаді голови ДФС: що відомо про одіозного екснардепа

Роман Насіров через суд поновився на посаді керівника Державної фіскальної служби України. Раніше його звільнили через підозру у розкраданні понад 2 мільярдів гривень та співпрацю з нардепом Олександром Онищенком. Що відомо про Романа Насірова та які гучні скандали пов'язані з його ім'ям – читайте у матеріалі 24 каналу.

У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

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31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. 17 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Біографія Романа Насірова

Роман Насіров народився 3 березня 1979 року у Чернігові. За національністю він азербайджанець.

Освіта

У 2000 році закінчив Чернігівський інститут економіки та управління за спеціальністю "Фінанси". У 2001-му закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "Право". У 2003 році отримав магістерський ступінь зі спеціальності "Фінанси й міжнародний менеджмент" в Університеті Східного Лондона. У 2015 році став кандидатом юридичних наук при Інституті законодавства Верховної Ради України.

Кар'єра і політична діяльність

З 2005 по 2007 роки очолював напрям брокериджу по країнах СНД у лондонському офісі американського брокера-інвестбанку CantorFitzgerald.

Згодом у 2008 – 2009 роках був керуючим директором в українській інвестиційній компанії Concorde Capital.

З листопада 2014 по вересень 2015 був нардепом від "Блоку Петра Порошенка" у Раді восьмого скликання.

З 5 травня 2015 року його призначили на посаду голови Державної фіскальної служби України.

У березні 2017 року його відсторонили від посади через затримання НАБУ, звільнений з посади наприкінці січня 2018.

У 2019 році балотувався у президенти України як безпартійний самовисуванець.



Роман Насіров у Верховній Раді / Фото: "ЧЕСНО"

Особисте життя

Екснардеп одружений, має двох синів та доньку. Саме Катерина Насірова (Глімбовська) внесла за чоловіка заставу у 100 мільйонів гривень.



Насіров з дружиною Катериною та синами / Фото: Український медіа-центр

Статки

Згідно з електронною декларацією, Роман Насіров володіє:

земельною ділянкою у Чернігові площею 395 квадратних метрів;

двома земельними ділянками у селі Количівка Чернігівської області. Їхня площа 5 тисяч 900 та 10 тисяч 750 квадратних метрів;

земельною ділянкою у селі Іванівка, що теж на Чернігівщині. Її площа – 33 тисячі 300 квадратних метрів;

Також Роман Насіров орендує 14 земельних ділянок на Чернігівщині. Водночас на його дружину записані:

2 земельні ділянки у Козині площею 502 і 450 метрів квадратних;

будинок у Козині площею 414,6 метра квадратних;

4 квартири у Києві на 157,3, 66, 86,9, 79,1 метра квадратних;

дачний будинок у селі Віта-Поштова, що на Київщині, на 199,7 метра квадратних.

У власності екснардепа є кілька коштовних годинників, зокрема бренду Breguet та Rolex. Ювелірні вироби від Damiani, De Beers, Van Cleef, Crivelli, Cartier та Rolex. На двох з дружиною вони володіють 12 творами мистецтва та мають 6 антикварних виробів. Крім того, Насіров має колекцію вин, а його дружина – столовий сервіз.

Автопарк подружжя вражаючий:

Toyota Camry;

Lexus LS 600;

Land Rover 2013;

Toyota Land Cruiser Prado;

Mercedes-Benz S.

Мотоцикл Harley-Davidson.

У готівці подружжя має 432 тисячі 730 доларів та понад 54 мільйони гривень.

Скандали

Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. А також його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



Схема участі ДФС у розкраданні коштів / Фото: НАБУ

У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Одразу після арешту Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям і ліг до лікарні Феофанія, де у нього начебто діагностували інфаркт міокарда. Це "несподіване захворювання" спричинило чималий резонанс. У соцмережах було створено безліч мемів із зображенням "важкохворого" Насірова з не менш відомою картатою ковдрою.



Картата ковдра Насірова / Фото: Цензор.НЕТ

Дивіться фото: меми з Насіровим та картатою ковдрою / Фото:

31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС. Варто згадати, що слідчі знайшли у головного фіскала окрім українського паспорта ще й паспорт громадянина Великої Британії. А це є порушенням закону про державну службу.

Вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. Окрім того, журналісти додають, що корупційними схемами був оповитий навіть сам прихід Насірова на посаду очільника ДФС. За словами Сергія Лещенка, крісло глави Державної фіскальної служби Роман Насіров отримав завдяки втручанню тодішнього очільника Адміністрації Президента Бориса Ложкіна.

У 2018 році під час інтерв'ю із журналістом Романом Скрипіним Насіров осоромився через те, що не зміг назвати дату початку Другої світової війни. У соцмережах висміяли необізнаність Насірова та назвали другим Царьовим.

Хто такий Роман Насіров: дивіться відео