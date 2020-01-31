Ексголова фіскалів Насіров отримав в оренду від профспілки елітний маєток на 17 років, – ЗМІ

Практика, коли профспілки працюють тільки в інтересах вищого керівництва – повинна залишитися в минулому, наголошує чинний голова Митної служби.

Близько 5 млн грн щомісяця втрачає держава від здачі за безцінь профспілкою митниці елітних котеджів у Конча-Заспі. Ще за часів президентства Віктора Януковича профспілка мала збудувати там реабілітаційний центр для працівників, але замість цього були зведені котеджі і на десятки років віддані в оренду своєму ж керівництву. Про це йдеться у сюжеті, який вийшов у ефірі "5 каналу".

Раніше керівник Митної служби Максим Нефьодов заявив, що відомча профспілка корумпована, тож Державна архітектурно-будівельна інспекція, а потім і Національна поліція, повинні провести розслідування за фактом будівництва елітних котеджів для керівників митниці.

Разом з тим, глава митниці заявив, що практика, коли профспілки працюють тільки в інтересах вищого керівництва – повинна залишитися в минулому

Як повідомляють ЗМІ, на гроші, які збирали із зарплат митників, профспілка побудувала палаци для керівництва, куди потрапити звичайним працівникам не можна. Роману Насірову, наприклад, на 17 років профспілка дала в оренду двоповерховий мебльований котедж в майже 200 кв. м з оплатою менше 7 тис. грн на місяць.

За словами Нефьодова, дана ситуація дискредитувала профспілку і в нинішньому вигляді вона повинна припинити свою роботу.

Я б дуже хотів, щоб старі порядки, коли профспілка де-факто працювала на інтереси вищого керівництва фіскальної служби, залишилися в минулому. Зрештою, це гроші самих митників – це відрахування, які йдуть з їх зарплат, і ці кошти повинні використовуватися на потреби самих митників,

– заявив він.

За його словами, результатів розслідування від ДАБІ про те, як профспілка спромоглася звести в Конча-Заспі котеджі для "своїх" – чекають через місяць-півтора.

"Проводиться розслідування, хто ж дозволив, або проявив службову бездіяльність, щоб дозволити там, де повинен бути побудований реабілітаційний центр або котеджі для персоналу, побудувати там якийсь лакшері-будинок з місцями для прислуги, гаражами, басейнами і так далі", – запевнив Нефьодов.

Повернене майно керівник митниці планує реалізувати на відкритому аукціоні.