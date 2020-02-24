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      Кабмін подаватиме касаційну скаргу, – адвокатка про поновлення Насірова

      - Читать новость на русском
      Роман Насіров / 24 канал

      Апеляційний суд 24 лютого поновив Романа Насірова на посаді Державної фіскальної служби. Таке рішення Кабмін планує оскаржити.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла адвокатка Олена Грицаєнко.

      Важливо: Насіров поновився на посаді голови ДФС: що відомо про одіозного екснардепа

      За її словами, вважати Насірова чинним фіскалом – незаконно, тому що Кабмін прийняв правильне рішення про звільнення, адже в Україні не може перебувати на державній службі людина, яка має іноземне громадянство.

      Я спілкувалися з представниками Кабінету Міністрів, вони будуть подавати касаційну скаргу,
      – наголосила адвокатка.

      Вона додала, що раніше Мінфін отримав інормацію про те, що Роман Насіров має громадянство Великобританії. Відповідно до закону, якщо є така інформація, Кабмін протягом трьох днів має звільнити особу із займаної посади, що і було зроблено. В цьому випадку інформація була отримана від посольства Великобританії, що дає підстави стверджувати, що інформація є обґрунтованою і достовірною. Тому Кабмін виніс правильне рішення про звільнення, однак суд, на жаль, іншої думки. 

      Грицаєнко підкреслила, що ми маємо патову ситуацію, тому що, фактично, є три розпорядження Кабміну:

      • розпорядження, яким Насірова призначили на посаду, і воно діюче – ніхто його не скасовував;
      • розпорядження про звільнення, яке скасував суд; 
      • розпорядження про відсторонення від займаної посади – однак це розпорядження Кабімн сам скасував після розпорядження про звільнення з посади.

      "І тому ми маємо два рішення, які, фактично, скасовані вже і не діють, і рішення про призначення на посаду, яке є діючим. Тому, на преший погляд, він є головою ДФС",
      – сказала адвакатка.

      Що відомо про справу Насірова

      ► Апеляційний суд 24 лютого поновив Романа Насірова на посаді Державної фіскальної служби.

      ► Три роки тому Романа Насірова арештували та звинуватили у причетності до газових схем олігарха-втікача Олександра Онищенка. Насіров, нібито, зловживаючи владою надав пільгову розстрочку за видобування корисних копалин, а Онищенко проводив завдяки цьому корупційні схеми. Через цю схему держава отримала збиток у 2 мільярда гривень.

      ► Насіров вийшов з-під арешту заплативши заставу у 100 мільйонів гривень. А вже на початку 2018 року Кабмін звільнив Насірова. І відтоді почалася епопея з поверненням на роботу скандального чиновника.

      ► Рік тому суд навіть змушував державу виплатити грошову компенсацію колишньому головному фіскалу за звільнення. Проте тоді Кабмін не здався і оскаржив це рішення. Цікаво, що Насіров, який у 2016 році декларував мільйони гривень готівкою, кілька дорогих авто та два десятки земельних ділянок, продовжує наполягати на виплаті йому грошової компенсації не лише за звільнення, але і за весь час, який він, нібито незаконно, не може працювати.

      ► Поки Насіров намагається повернутися на посаду голови ДФС, антикорупційний суд продовжує розглядати справу про збиток державі.

      Відео: адвокатка розповіла, чи законне поновлення Насірова на посаді

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Державна фіскальна служба Кабінет Міністрів України Роман Насіров Затримання Насірова
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