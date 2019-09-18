Кабмин хочет отказаться от ряда "ненужных" документов: перечень

Кабинет Министров начал постепенно отказываться от бумажного документооборота в государственных органах. Начали с кадрового документооборота. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, на него приходится большая часть документных операций.

Только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов гривен ежегодно, подчеркнул министр.

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Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Это может показаться слишком суровым, но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так представляют, следовательно такая возможность у всех есть,

– подчеркнул Дубилет.

Кроме того, он предложил следующие шаги Кабинета Министров для отказа от бумажного документооборота:

Необходимо избавиться от ряда лишних документов – копий дипломов, сведений о связанных между собой компаниях, копий паспортов, автобиографии и многое другое;

Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю;

Весь документооборот, связанный с конкурсами, наймом, отпусками, командировками, увольнениемя и т. п. должен перейти в цифру;

В цифру нужно также перевести архивы. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке;

Нужно упростить всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, надо упростить и сократить в 3-4 раза;

Должен быть создан единый реестр госслужащих, поскольку сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разнообразных форматах.

"Для всего этого нам придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильные информационные технологии. Понятно, что особое внимание стоит уделить кибербезопасности. Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", – резюмировал Дмитрий Дубилет.



Почему правительство хочет отказаться от бумажного документооборота?Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября Кабинет Министров планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами.



​Ответственный за эту задачу именно Дмитрий Дубилет. Премьер также отметил, что это вопрос не из легких, поскольку для этого необходимо синхронизировать системы между большим количеством органов.