Кабмин хочет отказаться от ряда "ненужных" документов: перечень
Кабинет Министров начал постепенно отказываться от бумажного документооборота в государственных органах. Начали с кадрового документооборота. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, на него приходится большая часть документных операций.
Только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 миллионов гривен ежегодно, подчеркнул министр.
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Мы хотим запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Это может показаться слишком суровым, но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так представляют, следовательно такая возможность у всех есть,
– подчеркнул Дубилет.
Кроме того, он предложил следующие шаги Кабинета Министров для отказа от бумажного документооборота:
- Необходимо избавиться от ряда лишних документов – копий дипломов, сведений о связанных между собой компаниях, копий паспортов, автобиографии и многое другое;
- Трудовые книжки должны, наконец, уйти в историю;
- Весь документооборот, связанный с конкурсами, наймом, отпусками, командировками, увольнениемя и т. п. должен перейти в цифру;
- В цифру нужно также перевести архивы. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке;
- Нужно упростить всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, надо упростить и сократить в 3-4 раза;
- Должен быть создан единый реестр госслужащих, поскольку сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разнообразных форматах.
"Для всего этого нам придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильные информационные технологии. Понятно, что особое внимание стоит уделить кибербезопасности. Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", – резюмировал Дмитрий Дубилет.
Почему правительство хочет отказаться от бумажного документооборота?Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября Кабинет Министров планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами.
Ответственный за эту задачу именно Дмитрий Дубилет. Премьер также отметил, что это вопрос не из легких, поскольку для этого необходимо синхронизировать системы между большим количеством органов.