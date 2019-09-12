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      Выпал в осадок: Министр показал, сколько бумаги в Кабмине (фото)

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      Министр показал, сколько бумаги в Кабмине
      Министр показал, сколько бумаги в Кабмине / instagram.com

      Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги.

      Дубилет отметил, что ему недавно показали бюджет на закупку бумаги и он "выпал в осадок".

      Важно: Исчезнут ли полностью бумажные документы: что предусматривает диджитализация

      Министр пообещал впоследствии поделиться цифрами. Он добавил, что бумажный документооборот – это не только вопрос экологии, но и "неэффективных бизнес-процессов, тысячи чиновников и миллионов граждан, которые впустую тратят свое время и таланты".

      Дубилет пообещал сократить потребление бумаги в Кабмине в 2020 году хотя бы вдвое.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги — это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза.

      Допис, поширений Dima Dubilet (@dubilet)

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября в Украине планируют отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом. Министр утверждал, что государственные органы ежемесячно шлют друг другу тысячи бумажных документов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Деньги Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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