Выпал в осадок: Министр показал, сколько бумаги в Кабмине (фото)

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги.

Дубилет отметил, что ему недавно показали бюджет на закупку бумаги и он "выпал в осадок".

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Министр пообещал впоследствии поделиться цифрами. Он добавил, что бумажный документооборот – это не только вопрос экологии, но и "неэффективных бизнес-процессов, тысячи чиновников и миллионов граждан, которые впустую тратят свое время и таланты".

Дубилет пообещал сократить потребление бумаги в Кабмине в 2020 году хотя бы вдвое.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября в Украине планируют отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом. Министр утверждал, что государственные органы ежемесячно шлют друг другу тысячи бумажных документов.

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