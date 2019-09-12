Випав в осад: Міністр показав, скільки паперу в Кабміні (фото)

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

Дубілет зазначив, що йому нещодавно показали бюджет на закупівлю паперу і він "випав в осад".

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Міністр пообіцяв згодом поділитися цифрами. Він додав, що паперовий документообіг – це не тільки питання екології, а й про "неефективних бізнес-процесів, тисячі чиновників і мільйонів громадян, які даремно витрачають свій час і таланти".

Дубілет пообіцяв скоротити споживання паперу в Кабміні у 2020 році хоча б удвічі.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що з 1 жовтня в Україні планують відмовитися від паперового документообігу. Таке завдання він поставив перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом. Міністр стверджував, що державні органи щомісяця шлють одне одному тисячі паперових документів.

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