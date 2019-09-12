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      Випав в осад: Міністр показав, скільки паперу в Кабміні (фото)

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      Міністр показав, скільки паперу в Кабміні
      Міністр показав, скільки паперу в Кабміні / instagram.com

      Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

      Дубілет зазначив, що йому нещодавно показали бюджет на закупівлю паперу і він "випав в осад".

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      Міністр пообіцяв згодом поділитися цифрами. Він додав, що паперовий документообіг – це не тільки питання екології, а й про "неефективних бізнес-процесів, тисячі чиновників і мільйонів громадян, які даремно витрачають свій час і таланти".

      Дубілет пообіцяв скоротити споживання паперу в Кабміні у 2020 році хоча б удвічі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги — это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза.

      Допис, поширений Dima Dubilet (@dubilet)

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що з 1 жовтня в Україні планують відмовитися від паперового документообігу.  Таке завдання він поставив перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом. Міністр стверджував, що державні органи щомісяця шлють одне одному тисячі паперових документів.

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      Теги: Новини України Екологія Новини політики Гроші Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
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