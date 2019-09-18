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      Кабмін хоче відмовитися від низки "непотрібних" документів: перелік

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      Дубілет заявив, що Кабмін вже поступово відмовляється від паперових документів
      Дубілет заявив, що Кабмін вже поступово відмовляється від паперових документів / epravda.com.ua

      Кабінет Міністрів розпочав поступово відмовлятися від паперового документообміну в державних органах. Розпочали з кадрового документообміну. За словами міністра Кабмніу Дмитра Дубілета, на нього припадає більша частина документних операцій.

      Тільки на канцелярію довкола кадрових документів держава витрачає 50-100 мільйонів гривень щорічно, підкреслив міністр.

      Це варто побачити: Міністр показав, скільки паперу в Кабміні: фото

      Ми хочемо заборонити подачу документів на прийом на роботу або на конкурси у паперовій формі. Це може здатися занадто суворим, але, по-перше, нам потрібно прищеплювати цифрову грамотність держслужбовцям. По-друге, декларації в НАЗКА в електронному вигляді всі й так подають, отже така можливість у всіх є,
      – підкреслив Дубілет.

      Крім того, він запропонував наступні кроки Кабінету Міністрів для відмови від паперового документообміну:

      • Необхідно позбутися низки зайвих документів – копій дипломів, інформації про пов'язані між собою компанії, копій паспортів, автобіографії і багато іншого;
      • Трудові книжки повинні, нарешті, піти в історію;
      • Весь документообмін, пов'язаний з конкурсами, наймом, відпустками, відрядженнями, звільненням тощо мають перейти у цифру;
      • У цифру потрібно також перевести архіви. Закони, які зобов'язують зберігати паперові справи 75 років, повинні залишитися в минулому столітті;
      • потрібно спростити всю логіку погоджень. Блок-схеми, за якими документи "ходять" по кабінетах, треба спростити і скоротити у 3-4 рази;
      • має бути створений єдиний реєстр держслужбовців, позаяк зараз HR-інформація розосереджена по різних органах у найрізноманітніших форматах.

      "Для всього цього нам доведеться поміняти кілька законів і постанов, а також впровадити правильні інформаційні технології. Зрозуміло, що особливу увагу варто приділити кібербезпеці. Я розраховую, що ми зможемо все це зробити протягом 6-9 місяців", – резюмував Дмитро Дубілет.

      Чому уряд хоче відмовитися від паперового документообміну?Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня Кабінет Міністрів планує відмовитися від паперового документообміну між державними органами.

      Відповідальний за це завдання саме Дмитро Дубілет. Прем'єр також зазначив, що це питання не з легких, позаяк для цього необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет
      Джерело: 24 канал
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