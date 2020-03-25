Кабмин может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране 25 марта, – СМИ

Кабинет Министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны уже в среду, 25 марта. Это связано с увеличением количества больных коронавирусом в Украине.

Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения. Об этом сообщил один из членов правительства, пишет "Украинская правда".

Важно Чрезвычайное положение в Украине: что значит закон и как жить в его условиях

В то же время правительство планирует объявить режим чрезвычайной ситуации во всех областях Украины.

Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением,

– отметил член правительства.

Соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером. Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что для обеспечения карантина в Украине достаточно объявить режим чрезвычайной ситуации. Тогда как чрезвычайное положение – это более жесткая мера, которая вводится для того, чтобы ограничить распространение пандемии. Заставить людей изменить свой привычный ритм жизни, официально ограничив их права.

Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. То есть во всех, где был обнаружен хоть один случай коронавируса.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Фото МВД Украины

Также правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым предусмотрят создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.