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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Кабмин может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране 25 марта, – СМИ

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      Кабинет Министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны уже в среду, 25 марта. Это связано с увеличением количества больных коронавирусом в Украине.

      Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения. Об этом сообщил один из членов правительства, пишет "Украинская правда".

      Важно Чрезвычайное положение в Украине: что значит закон и как жить в его условиях

      В то же время правительство планирует объявить режим чрезвычайной ситуации во всех областях Украины.

      Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением,
      – отметил член правительства.

      Соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером. Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

      Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что для обеспечения карантина в Украине достаточно объявить режим чрезвычайной ситуации. Тогда как чрезвычайное положение – это более жесткая мера, которая вводится для того, чтобы ограничить распространение пандемии. Заставить людей изменить свой привычный ритм жизни, официально ограничив их права.

      Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. То есть во всех, где был обнаружен хоть один случай коронавируса.


      Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Фото МВД Украины

      Также правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым предусмотрят создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен. 

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение в Украине 2020 Арсен Аваков Украинская правда
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