Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні 25 березня, – ЗМІ

Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня. Це пов'язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні.

Кабмін поки не звертатиметься до президента щодо запровадження надзвичайного стану. Про це повідомив один з членів уряду, пише "Українська правда".

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Водночас уряд планує оголосити режим надзвичайної ситуації в усіх областях України.

Існує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка має провести формальне засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією,

– зазначив член уряду.

Відповідна комісія проводила своє засідання у вівторок ввечері. Тепер Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації.

Раніше міністр МВС Арсен Аваков заявив, що для забезпечення карантину в Україні достатньо оголосити режим надзвичайної ситуації. Тоді як надзвичайний стан – це більш жорсткий захід, який вводиться задля того, аби обмежити поширення пандемії. Змусити людей змінити свій звичний ритм життя, офіційно обмеживши їхні права.

Зверніть увагу! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.



Що передбачає режим надзвичайної ситуації / Фото МВС України

Також уряд має розглянути проєкт змін в бюджет, якими передбачать створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Однак розмір цього фонду поки не визначений.