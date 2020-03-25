Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні 25 березня, – ЗМІ
Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня. Це пов'язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні.
Кабмін поки не звертатиметься до президента щодо запровадження надзвичайного стану. Про це повідомив один з членів уряду, пише "Українська правда".
Важливо Надзвичайний стан в Україні: що означає закон і як жити в його умовах
Водночас уряд планує оголосити режим надзвичайної ситуації в усіх областях України.
Існує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка має провести формальне засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією,
– зазначив член уряду.
Відповідна комісія проводила своє засідання у вівторок ввечері. Тепер Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації.
Раніше міністр МВС Арсен Аваков заявив, що для забезпечення карантину в Україні достатньо оголосити режим надзвичайної ситуації. Тоді як надзвичайний стан – це більш жорсткий захід, який вводиться задля того, аби обмежити поширення пандемії. Змусити людей змінити свій звичний ритм життя, офіційно обмеживши їхні права.
Зверніть увагу! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації / Фото МВС України
Також уряд має розглянути проєкт змін в бюджет, якими передбачать створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Однак розмір цього фонду поки не визначений.