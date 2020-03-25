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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні 25 березня, – ЗМІ

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      Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію / delo.ua

      Кабінет Міністрів України може запровадити режим надзвичайної ситуації на всій території країни вже у середу, 25 березня. Це пов'язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в Україні.

      Кабмін поки не звертатиметься до президента щодо запровадження надзвичайного стану. Про це повідомив один з членів уряду, пише "Українська правда". 

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      Водночас уряд планує оголосити режим надзвичайної ситуації в усіх областях України.

      Існує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка має провести формальне засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією,
      – зазначив член уряду.

      Відповідна комісія проводила своє засідання у вівторок ввечері. Тепер Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації.

      Раніше міністр МВС Арсен Аваков заявив, що для забезпечення карантину в Україні достатньо оголосити режим надзвичайної ситуації. Тоді як надзвичайний стан – це більш жорсткий захід, який вводиться задля того, аби обмежити поширення пандемії. Змусити людей змінити свій звичний ритм життя, офіційно обмеживши їхні права.

      Зверніть увагу! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.


      Що передбачає режим надзвичайної ситуації / Фото МВС України

      Також уряд має розглянути проєкт змін в бюджет, якими передбачать створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Однак розмір цього фонду поки не визначений.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Надзвичайний стан в Україні 2020 Арсен Аваков Кабінет Міністрів України Українська правда Надзвичайні ситуації
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