Кабмин назначил исполняющих обязанности глав таможни и налоговой

Временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы стал Игорь Муратов, а временным главой Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на внеочередном заседании 24 апреля.

Перед этим Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Нефедова, а также главу налоговой Сергея Верланова. Об этом говорится на сайте правительства.

Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей

Кабмин обещает в ближайшие дни назначить новых руководителей этих ведомств.

Сейчас исполнение обязанностей главы таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей главы налоговой – на Михаила Титарчука, заместителя главы ГНС,

– говорится в сообщении.

На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

Возможные причины увольнения Нефедова и Верланова