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      Кабмин назначил исполняющих обязанности глав таможни и налоговой

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      Игорь Муратов и Михаил Титарчук временно возглавили таможню и налоговую
      Игорь Муратов и Михаил Титарчук временно возглавили таможню и налоговую / 24 канал

      Временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы стал Игорь Муратов, а временным главой Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на внеочередном заседании 24 апреля.

      Перед этим Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Нефедова, а также главу налоговой Сергея Верланова. Об этом говорится на сайте правительства.

      Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей

      Кабмин обещает в ближайшие дни назначить новых руководителей этих ведомств.

      Сейчас исполнение обязанностей главы таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей главы налоговой – на Михаила Титарчука, заместителя главы ГНС,
      – говорится в сообщении.

      На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.

      Возможные причины увольнения Нефедова и Верланова

      • Недавно экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
      • Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
      • 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Кабинет Министров Украины Коррупция Игорь Уманский Государственная таможенная служба Государственная налоговая служба Сергей Верланов Максим Нефедов Новости политики Новости Украины
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