Кабмин назначил исполняющих обязанности глав таможни и налоговой
Временным исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы стал Игорь Муратов, а временным главой Государственной налоговой службы стал Михаил Титарчук. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на внеочередном заседании 24 апреля.
Перед этим Кабмин уволил главу Государственной таможенной службы Нефедова, а также главу налоговой Сергея Верланова. Об этом говорится на сайте правительства.
Важно Нефедова и Верланова уволили с должностей
Кабмин обещает в ближайшие дни назначить новых руководителей этих ведомств.
Сейчас исполнение обязанностей главы таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей главы налоговой – на Михаила Титарчука, заместителя главы ГНС,
– говорится в сообщении.
На увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.
Возможные причины увольнения Нефедова и Верланова
- Недавно экс-министр финансов Игорь Уманский рассказал о возможных коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
- Игорь Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой службы. Он даже предлагал кандидатов на временную замену Максиму Нефедову и Сергею Верланову. По словам экс-министра финансов, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, от которых госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно".
- 24 апреля нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.