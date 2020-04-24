Кабмін призначив виконувачів обов'язків голів митниці і податкової
Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби став Ігор Муратов, а тимчасовим очільником Державної податкової служби став Михайло Титарчук. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 24 квітня.
Перед цим Кабмін звільнив голову Державної митної служби Нефьодова, а також очільника податкової Сергія Верланова. Про це мовиться на сайті уряду.
Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад
Кабмін обіцяє найближчими днями призначити нових керівників цих відомств.
Зараз виконання обов'язків голови митниці тимчасово покладені на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови податкової – на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС,
– мовиться у повідомленні.
На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.
Можливі причини звільнення Нефьодова та Верланова
- Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.
- Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.