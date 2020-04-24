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      Кабмін призначив виконувачів обов'язків голів митниці і податкової

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      Ігор Муратов та Михайло Титарчук тимчасово очолили митницю і податкову
      Ігор Муратов та Михайло Титарчук тимчасово очолили митницю і податкову / 24 канал

      Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби став Ігор Муратов, а тимчасовим очільником Державної податкової служби став Михайло Титарчук. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 24 квітня.

      Перед цим Кабмін звільнив голову Державної митної служби Нефьодова, а також очільника податкової Сергія Верланова. Про це мовиться на сайті уряду.

      Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      Кабмін обіцяє найближчими днями призначити нових керівників цих відомств.

      Зараз виконання обов'язків голови митниці тимчасово покладені на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови податкової – на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС,
      – мовиться у повідомленні.

      На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.

      Можливі причини звільнення Нефьодова та Верланова

      • Нещодавно ексміністр фінансів Ігор Уманський розповів про можливі корупційні дії посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.
      • Ігор Уманський ініціював відставки голів митниці та податкової служби. Він навіть пропонував кандидатів на тимчасову заміну Максиму Нефьодову і Сергію Верланову. За словами ексміністра фінансів, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця".
      • 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кабінет Міністрів України Корупція Ігор Уманський Державна митна служба Державна податкова служба Сергій Верланов Максим Нефьодов Новини політики Новини України
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