Кабмін призначив виконувачів обов'язків голів митниці і податкової

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби став Ігор Муратов, а тимчасовим очільником Державної податкової служби став Михайло Титарчук. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 24 квітня.

Перед цим Кабмін звільнив голову Державної митної служби Нефьодова, а також очільника податкової Сергія Верланова. Про це мовиться на сайті уряду.

Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

Кабмін обіцяє найближчими днями призначити нових керівників цих відомств.

Зараз виконання обов'язків голови митниці тимчасово покладені на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов'язків голови податкової – на Михайла Титарчука, заступника голови ДПС,

– мовиться у повідомленні.

На звільнення Нефьодова і Верланова наполягав звільнений 30 березня з посади міністра фінансів Ігор Уманський.

Можливі причини звільнення Нефьодова та Верланова