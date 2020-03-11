Кабмин назначил нового представителя в Раде: им стал "слуга народа" Василий Мокан

Кабинет Министров Украины назначил нового постоянного представителя правительства в парламенте. Эти обязанности будет исполнять нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Дело в том, что предыдущая представитель правительства в Раде Елена Шуляк написала заявление на увольнение. Она заявила, что тесно сотрудничала с правительством Гончарука, поддерживала инициативы и видела их большое будущее.

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Теперь же ей тяжело "переключиться на новый лад", поэтому она оставляет эту должность. Соответствующее сообщение она обнародовала на своей фейсбук-странице.



Заявление на увольнение от Шуляк / Фото из соцсетей народного депутата

Поэтому на место Шуляк пришел ее однопартиец Василий Мокан. Об этом он написал на своей фейсбук-странице.

Официально подтверждаю, что сегодня (11 марта – 24 канал) во время заседания правительства меня назначили официальным представителем Кабинета Министров Украины в Верховной Раде,

– отметил политик.

Мокан отметил, что первоочередной задачей на новой должности видит усиление сотрудничества и коммуникации с парламентом, широкое информирование СМИ и населения о планах и решениях Кабмина.

Что известно о ротации в правительстве?Состав правительства в Украине изменился 4 марта. Так, парламент принял отставку премьера Алексея Гончарука и согласовал на его место преемника – Дениса Шмыгаля. Вместе с Шмыгалем в Кабмин пришел ряд новых министров. На своих должностях остались глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Кроме того, в правительстве остались Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба, однако они поменялись должностями.