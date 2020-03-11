Кабмін призначив нового представника у Раді: ним став "слуга народу" Василь Мокан

Кабінет Міністрів України призначив нового постійного представника уряду у парламенті. Ці обов’язки виконуватиме нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

Річ у тім, що попередня представниця уряду у Раді Олена Шуляк написала заяву на звільнення. Вона заявила, що тісно співпрацювала з урядом Гончарука, підтримувала ініціативи та бачила їх велике майбутнє.

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Тепер же їй тяжко "переключитися на новий лад", тому вона полишає цю посаду. Відповідний допис вона оприлюднила на власній фейсбук-сторінці.



Заява на звільнення від Шуляк / Фото з соцмереж народної депутатки

Відтак на місце Шуляк прийшов її однопартієць Василь Мокан. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Офіційно підтверджую, що сьогодні (11 березня – 24 канал) під час засідання уряду мене призначили офіційним представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді,

– зазначив політик.

Мокан зауважив, що першочерговим завданням на новій посаді бачить посилення співпраці і комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ та населення про плани та рішення Кабміну.

Що відомо про ротації в уряді? Склад уряду в Україні змінився 4 березня. Так, парламент прийняв відставку прем’єра Олексія Гончарука та погодив на його місце наступника – Дениса Шмигаля. Разом зі Шмигалем у Кабмін прийшла низка нових міністрів. На своїх посадах глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім того, в уряді залишились Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба, однак вони помінялися посадами.