15:51
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін призначив нового представника у Раді: ним став "слуга народу" Василь Мокан

      - Читать новость на русском
      Новий представник Кабміну у Раді – Василь Мокан / колаж 24 каналу

      Кабінет Міністрів України призначив нового постійного представника уряду у парламенті. Ці обов’язки виконуватиме нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан.

      Річ у тім, що попередня представниця уряду у Раді Олена Шуляк написала заяву на звільнення. Вона заявила, що тісно співпрацювала з урядом Гончарука, підтримувала ініціативи та бачила їх велике майбутнє.

      Думка Перегрупування під час бою, – заступниця Арахамії пояснила відставку Кабміну та Рябошапки

      Тепер же їй тяжко "переключитися на новий лад", тому вона полишає цю посаду. Відповідний допис вона оприлюднила на власній фейсбук-сторінці.


      Заява на звільнення від Шуляк / Фото з соцмереж народної депутатки

      Відтак на місце Шуляк прийшов її однопартієць Василь Мокан. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Офіційно підтверджую, що сьогодні (11 березня – 24 канал) під час засідання уряду мене призначили офіційним представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді,
      – зазначив політик.

      Мокан зауважив, що першочерговим завданням на новій посаді бачить посилення співпраці і комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ та населення про плани та рішення Кабміну.

      Що відомо про ротації в уряді? Склад уряду в Україні змінився 4 березня. Так, парламент прийняв відставку прем’єра Олексія Гончарука та погодив на його місце наступника – Дениса Шмигаля. Разом зі Шмигалем у Кабмін прийшла низка нових міністрів. На своїх посадах глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім того, в уряді залишились Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба, однак вони помінялися посадами.

      В Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом, – Сюмар
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Кабінет Міністрів України Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:38 Курс гривні до долара на фоні можливої фінансової кризи: прогнози
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 14:15 Коломойському не пощастило: МВФ буде, дефолту не буде
      Дмитро Литвин
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук