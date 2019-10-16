Кабмин назначил Валентина Петрова новым главой Госспецсвязи
Кабинет министров Украины назначил Валентина Петрова новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства отметил, что Петров – профессиональный человек.
Пока что у Петрова испытательный срок на посту главы Госспецсвязи, который продлится 2 месяца.
Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за последующие 2 месяца. Самая главная задача – вычистить и прекратить коррупцию в органе и навести там порядок,
– сказал Гончарук.
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