15:28
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кабмин назначил Валентина Петрова новым главой Госспецсвязи

      7 Читати новину українською
      Валентин Петров
      Валентин Петров

      Кабинет министров Украины назначил Валентина Петрова новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации.

      Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства отметил, что Петров – профессиональный человек.

      Пока что у Петрова испытательный срок на посту главы Госспецсвязи, который продлится 2 месяца.

      Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за последующие 2 месяца. Самая главная задача – вычистить и прекратить коррупцию в органе и навести там порядок,
      – сказал Гончарук.

      Новость дополняется ...

      blog_ava
      О каких болезнях символизируют прыщи на лице: полезная инфографика
      сегодня
      39442
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 729
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 688
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2953
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8419
      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      15 октября , 22:26 На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      Василь Денисюк 1762
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук