Кабмин назначил Валентина Петрова новым главой Госспецсвязи

Кабинет министров Украины назначил Валентина Петрова новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства отметил, что Петров – профессиональный человек.

Пока что у Петрова испытательный срок на посту главы Госспецсвязи, который продлится 2 месяца.

Мы с ним поговорили и я очень четко поставил ряд задач, которые он должен решить за последующие 2 месяца. Самая главная задача – вычистить и прекратить коррупцию в органе и навести там порядок,

– сказал Гончарук.

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