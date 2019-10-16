Кабмін призначив Валентина Петрова новим головою Держспецзв'язку

Кабінет міністрів України 16 жовтня призначив Валентина Петрова новим головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду відзначив, що уряд не проводив конкурс на посаду очільника Держспецзв'язку. Згідно із законодавством, на цей пост призначаються в тому числі військовослужбовці за особливою процедурою.

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За словами прем'єра, новопризначений Валентин Петров – професійна людина. Наразі він перебуває на 2-місячному випробувальному терміні на посаді голови Держспецзв'язку.

Ми з ним поговорили і я дуже чітко поставив ряд задач, які він має зробити за наступні 2 місяці. Найголовніше завдання – вичистити і припинити корупцію в органі і навести там порядок,

– сказав Гончарук.

Глава уряду обіцяв повернутися до цього питання через 2 місяці і з'ясувати, чи справляється Петров з покладеними на нього обов'язками.

Петров на цій посаді замінив Леоніда Євдоченка, якого Кабмін звільнив з посади голови Держспецзв'язку 12 жовтня.

Хто такий Валентин Петров?Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



Був керівником служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО. Згідно з декларацією, у 2018 році він заробив на цій посаді близько 700 тисяч гривень