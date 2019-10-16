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      Кабмін призначив Валентина Петрова новим головою Держспецзв'язку

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      Валентин Петров
      Валентин Петров

      Кабінет міністрів України 16 жовтня призначив Валентина Петрова новим головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду відзначив, що уряд не проводив конкурс на посаду очільника Держспецзв'язку. Згідно із законодавством, на цей пост призначаються в тому числі військовослужбовці за особливою процедурою.

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      За словами прем'єра, новопризначений Валентин Петров професійна людина. Наразі він перебуває на 2-місячному випробувальному терміні на посаді голови Держспецзв'язку.

      Ми з ним поговорили і я дуже чітко поставив ряд задач, які він має зробити за наступні 2 місяці. Найголовніше завдання – вичистити і припинити корупцію в органі і навести там порядок,
      – сказав Гончарук.

      Глава уряду обіцяв повернутися до цього питання через 2 місяці і з'ясувати, чи справляється Петров з покладеними на нього обов'язками.

      Петров на цій посаді замінив Леоніда Євдоченка, якого Кабмін звільнив з посади голови Держспецзв'язку 12 жовтня.

      Хто такий Валентин Петров?Доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

      Був керівником служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО. Згідно з декларацією, у 2018 році він заробив на цій посаді близько 700 тисяч гривень

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      Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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