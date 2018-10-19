Кабмин обязал "Нафтогаз" перечислить почти всю прибыль в бюджет Укрины

Национальная акционерная компания "Нафтогаз-Украина" направит в государственный бюджет 90% своей прибыли.

Такое решение на заседании Правительства объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли Нафтогаза будет возвращена в бюджет, а из бюджета направлено на нужды украинских граждан и украинского государства. И я считаю, что это является справедливым", – заявил Гройсман.

Также на внеочередном заседании было принято решение о повышении цены на газ на 23,5%.

Отметим, по итогам 2017 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль 39,5 миллиардов гривен, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".