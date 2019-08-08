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      Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ в августе

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      Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в августе на 265 гривен
      Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в августе на 265 гривен / Фото из открытых источников

      "Нафтогаз" в августе должен снизить цену газа для населения на 265 гривен за тысячу кубических метров. Следовательно, его цена без НДС и тарифов на транспортировку и поставку составит 4640 гривен за 1000 кубических метров.

      Соответствующее поручение выдал украинский премьер Владимир Гройсман. В документе, в частности, ссылаются на постановление Кабмина № 293 от 3 апреля 2019 года, согласно которому с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по наиболее низкой цене, на одной из четырех площадок.

       Обратите внимание! Чего ожидать от очередных газовых переговоров: заявление эксперта

      Речь идет о таких площадках:

      Минэкономразвития (средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 гривен за тысячу кубических метров без НДС);

      Украинская энергетическая биржа (газ на август в июле продали по цене 4654 гривен за тысячу кубических метров без НДС).

      НАК "Нафтогаз" (газ для промышленности по предоплате, установленной на август, – 4640 гривен за тысячу кубических метров без НДС;

      по цене ПСО, которая на июль составляет 7185 гривен за тысячу кубометров.

      Как подчеркивают в правительстве, самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Следовательно, цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 гривен за тысячу кубических метров. Это на 265 гривен меньше, чем было в июле – тогда цена на газ для населения составляла 4905 гривен.

      Ранее Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения с 1 мая. В итоге украинцы получили новые тарифы – 8,25 гривен за кубометр.

      Как дальше менялась цена на газ для украинцев?
      В июне "Нафтогаз" снова снизил цену газа для населения на 11,8% до 5 тысяч 553 гривен за тысячу кубометров.

      В июле украинцы опять получили возможность платить за газ меньше 4 тысяч 905 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 648 гривен или на 11,7% меньше по сравнению с ценой в июне.

      Заметим, что конечная стоимость газа в различных регионах Украины может быть разной. Дело в том, что цена зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ТАРИФОВ НА ГАЗ В УКРАИНЕ:

       

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Тарифы на газ Рынок газа Газ Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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