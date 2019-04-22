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      "Нафтогаз" согласился уменьшить цену на газ с мая

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      "Нафтогаз" согласился уменьшить цену на газ с мая
      "Нафтогаз" согласился уменьшить цену на газ с мая / Фото из открытых источников

      НАК "Нафтогаз" согласился на условия Кабинета Министров Украины по урегулированию цены на газ. Соответственно, с 1 мая население будет платить меньшие тарифы - 8,25 гривен за кубометр.

      Такую цену согласовали в понедельник, 22 апреля, на совещании премьер-министр Владимир Гройсман и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает пресс-служба ведомства.

      Читайте также: Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, – глава "Нафтогаза"

      Согласованный между Кабмином и "Нафтогазом" механизм позволяет не только избежать повышения стоимости газа, но и уменьшить цену,

      Что предусматривает механизм?Предполагается, что если рыночная цена газа для населения ниже установленной Кабмином, то цена на газ соответственно снизится. Если же рыночная цена для промышленности вырастет сверх определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.

      "Нафтогаз", манипулируя определенными вещами, собирался поднять цену на газ. Теперь это не произойдет. И это заслуга Гройсмана. Как это произошло? Цена на газ в Европе падает, и это позволило избежать повышения цены на газ в мае,
      – рассказал нардеп от БПП Вадим Денисенко.

      Напомним, Кабмин в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр.

      Напомним, 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву - если он не снизит стоимость газа до 24 апреля, то может забыть о своей должности.

      В течение мая текущего года изменения будут внесены для действующих договоров на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые покупают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

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      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Деньги Цены Нафтогаз Газ Андрій Коболев
      Источник: 24 канал
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