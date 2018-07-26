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Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Донбасса: что она предполагает

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Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Донбасса
Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Донбасса / Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на своем заседании 26 июля одобрил стратегию информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Эту стратегию разработало Министерство информационной политики.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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В стратегии говорится о том, что полное восстановление вещания украинских телерадиокомпаний возможно только при условии освобождения оккупированных территорий Донбасса. Поэтому в условиях ограниченного вещания и доступа к другим украинским СМИ, в частности интернет-изданий, особое внимание будет уделяться таким направлениям:

расширение зоны наземного эфирного вещания украинских телерадиокомпаний с территорий, прилегающих к временно оккупированным;

создание системы производства и распространения специализированного контента для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение возможности получения информации лицами с нарушениями зрения и слуха в доступной форме;

проведение системной работы с переселенцами как с важным каналом коммуникации с гражданами Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе.

Что такое закон о реинтеграции Донбасса?
20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о реинтеграции Донбасса, который признает Российскую Федерацию государством-агрессором.

Документ впервые официально фиксирует, что Россия оказывает против Украины вооруженную агрессию. Кроме того, Украина завершила АТО и внедрила меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические "ЛДНР" стали называть "представителями оккупационных администраций РФ".

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Медиа СМИ Министерство информационной политики Реинтеграция Донбасса
Источник: 24 Канал
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