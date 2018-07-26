Кабмін схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу: що вона передбачає

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 липня схвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей. Цю стратегію розробило Міністерство інформаційної політики.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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У стратегії мовиться про те, що повне відновлення мовлення українських телерадіокомпаній можливе тільки за умови звільнення окупованих територій Донбасу. Тож в умовах обмеженого мовлення та доступу до інших українських ЗМІ, зокрема інтернет-видань, особлива увага приділятиметься таким напрямкам:

розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, прилеглих до тимчасово окупованих;

створення системи виробництва і поширення спеціалізованого контенту для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях;

забезпечення можливості отримання інформації особами з порушеннями зору і слуху у доступній формі;

проведення системної роботи з переселенцями як з важливим каналом комунікації з громадянами України, які проживають на окупованому Донбасі.

Що таке закон про реінтеграцію Донбасу? 20 лютого Президент України Петро Порошенко підписав законопроект про реінтеграцію Донбасу, який визнає Російську Федерацію державою-агресором.



Документ вперше офіційно фіксує, що Росія чинить проти України збройну агресію. Окрім того, Україна завершила АТО і впровадила заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування та відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Терористичні "ЛДНР" почали називати "представниками окупаційних адміністрацій РФ".