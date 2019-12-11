Кабмин отменил обязательство зачитывать номер лицензий в радиорекламе банков и страховщиков
Кабинет министров отменил обязательство зачитывать номер лицензий и других данных в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний, а также для других групп. Нововведение стартует с 2020 года.
"Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки", – уточнил в телеграмм-канале министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
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Он отметил, что эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается.
Эта норма может, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху гугла, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать,
– констатировал министр.
Он добавил, что это мелочь, но по теории Дубилета, вместе с крупными и важными реформами следует постоянно искать такие мелочи. Они, может, не такие глобальные, но в совокупности также делают нашу жизнь немного более приятной и эффективной.