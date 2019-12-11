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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Кабмін скасував зобов'язання зачитувати номер ліцензій в радіорекламі банків і страховиків

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      Кабмін скасував обов'язкове зачитування номера ліцензій в радіорекламі / intalent.pro

      Кабінет міністрів скасував зобов'язання зачитувати номер ліцензій та інших даних у радіорекламі для банків, страхових і будівельних компаній, а також для інших груп. Нововведення стартує з 2020 року.

      "Ну, ви пам’ятаєте, коли в кінці ролика номер читається з ефектом перемотки", – уточнив у телеграм-каналі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

      До теми: Товари в рекламі тепер можна порівнювати з конкурентними: закон набрав чинності

      Він наголосив, що це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись. Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається.

      Ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху гугла, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все одно часто нічого не можна розібрати,
      – констатував міністр.

      Він додав, що це дрібниця, але за теорією Дубілета, разом з великими та важливими реформами слід постійно шукати такі дрібниці. Вони, може, не такі глобальні, але у сукупності також роблять наше життя трохи приємнішим та ефективнішим.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Реклама Банки
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