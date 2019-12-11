Кабмін скасував зобов'язання зачитувати номер ліцензій в радіорекламі банків і страховиків

Кабінет міністрів скасував зобов'язання зачитувати номер ліцензій та інших даних у радіорекламі для банків, страхових і будівельних компаній, а також для інших груп. Нововведення стартує з 2020 року.

"Ну, ви пам’ятаєте, коли в кінці ролика номер читається з ефектом перемотки", – уточнив у телеграм-каналі міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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Він наголосив, що це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись. Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається.

Ця норма, може, мала сенс 20 років тому, а зараз, в епоху гугла, зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все одно часто нічого не можна розібрати,

– констатував міністр.

Він додав, що це дрібниця, але за теорією Дубілета, разом з великими та важливими реформами слід постійно шукати такі дрібниці. Вони, може, не такі глобальні, але у сукупності також роблять наше життя трохи приємнішим та ефективнішим.