Кабмин отозвал представление о назначении Саакашвили, – Бутусов

Кабмин отозвал из парламента представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Саакашвили заблокировано "Слугой народа".

В поддержку Саакашвили удалось собрать лишь 140 – 170 голосов среди "слуг народа". Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке.

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Именно поэтому, подчеркнул Бутусов, президент Зеленский решил не выступать сейчас публично с поддержкой Саакашвили. По информации журналиста, сейчас в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

Источники "Украинской правды" подтверждают и то, что на должность в правительстве Саакашвили уже не претендует.

Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат,

– говорят в руководстве "Слуги народа".

Нардепы отмечают, что Офис Президента вроде бы и не собирал голоса за назначение Саакашвили.

Сейчас происходит встреча Саакашвили с фракцией "Голос". На ней бывший глава Грузии уже не агитирует голосовать за себя как за вице-премьера, а лишь говорит о своей работе в качестве советника президента Зеленского.

Между тем, бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко сообщает, что представление о назначении Саакашвили не отозвали из Верховной Рады, потому что в парламенте его вообще не регистрировали. Это означает, что кандидатуру Саакашвили до сих пор обсуждают. Поэтому представление, считает Лещенко, или внесут в Верховную Раду, или сделают вид, что обсуждение вообще не было, если голосов не найдется.

Какую должность Саакашвили предлагали в правительстве

Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.

Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.

Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

Ожидалось, что за Саакашвили парламентарии могут голосовать в конце этой недели.



Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала