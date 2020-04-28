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      Кабмин отозвал представление о назначении Саакашвили, – Бутусов

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      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / Слово и Дело

      Кабмин отозвал из парламента представление о назначении Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Саакашвили заблокировано "Слугой народа".

      В поддержку Саакашвили удалось собрать лишь 140 – 170 голосов среди "слуг народа". Об этом журналист Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке.

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      Именно поэтому, подчеркнул Бутусов, президент Зеленский решил не выступать сейчас публично с поддержкой Саакашвили. По информации журналиста, сейчас в Офисе Президента рассматривают вариант выдвижения экс-президента Грузии кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа".

      Источники "Украинской правды" подтверждают и то, что на должность в правительстве Саакашвили уже не претендует.

      Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат,
      – говорят в руководстве "Слуги народа".

      Нардепы отмечают, что Офис Президента вроде бы и не собирал голоса за назначение Саакашвили.

      Сейчас происходит встреча Саакашвили с фракцией "Голос". На ней бывший глава Грузии уже не агитирует голосовать за себя как за вице-премьера, а лишь говорит о своей работе в качестве советника президента Зеленского.

      Между тем, бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко сообщает, что представление о назначении Саакашвили не отозвали из Верховной Рады, потому что в парламенте его вообще не регистрировали. Это означает, что кандидатуру Саакашвили до сих пор обсуждают. Поэтому представление, считает Лещенко, или внесут в Верховную Раду, или сделают вид, что обсуждение вообще не было, если голосов не найдется.

      Какую должность Саакашвили предлагали в правительстве

      • Информация о том, что Саакашвили может получить назначение в Кабинете Министров Украины появилась 22 апреля 2020 года.
      • Ему предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ.
      • Сам политик заявляет, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
      • В то же время Владимир Зеленский отметил, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.
      • Ожидалось, что за Саакашвили парламентарии могут голосовать в конце этой недели.

      Саакашвілі і Україна
      Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Слуга народа Михаил Саакашвили Верховная Рада
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