Кабмін відкликав подання про призначення Саакашвілі, – Бутусов

Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Саакашвілі заблоковане "Слугою народу".

На підтримку Саакашвілі вдалось зібрати лише 140 – 170 голосів серед "Слуг народу" із необхідних 226. Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці.

Дивіться також Разумков заявив, що "не дуже підтримує" призначення Саакашвілі

Саме тому, наголосив Бутусов, президент Зеленський вирішив не виступати зараз публічно з підтримкою Саакашвілі. За інформацією журналіста, наразі в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

Підтверджують й те, що на посаду в уряді Саакашвілі вже не претендує, джерела "Української правди".

Ми вже заплуталися. То він кандидат, то не кандидат,

– кажуть у керівництві "Слуги народу".

Нардепи зазначають, що Офіс Президента начебто й не збирав голоси за призначення Саакашвілі.



Наразі відбувається зустріч Саакашвілі з фракцією "Голос". На ній колишній очільник Грузії вже не агітує голосувати за себе, як за віцепрем’єра, а лише говорить про свою роботу у якості радника президента Зеленського.

Тим часом, колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко повідомляє, що подання про призначення Саакашвілі не відкликали з Верховної Ради, тому що в парламенті його взагалі не реєстрували. Це означає, що кандидатуру Саакашвілі досі обговорюють. Тому подання, вважає Лещенко. або внесуть у Верховну Раду, або зроблять вигляд, що обговорення взагалі не було, якщо голосів не знайдеться.

Яку посаду Саакашвілі пропонували в уряді

Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.

Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

​Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Очікувалось, що за Саакашвілі парламентарі можуть голосувати наприкінці цього тижня.



Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу