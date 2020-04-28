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      Кабмін відкликав подання про призначення Саакашвілі, – Бутусов

      - Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / Слово і Діло

      Кабмін відкликав з парламенту подання про призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Саакашвілі заблоковане "Слугою народу".

      На підтримку Саакашвілі вдалось зібрати лише 140 – 170 голосів серед "Слуг народу" із необхідних 226. Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у фейсбуці.

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      Саме тому, наголосив Бутусов, президент Зеленський вирішив не виступати зараз публічно з підтримкою Саакашвілі. За інформацією журналіста, наразі в Офісі Президента розглядають варіант висунення експрезидента Грузії кандидатом у мери Одеси від "Слуги народу".

      Підтверджують й те, що на посаду в уряді Саакашвілі вже не претендує, джерела "Української правди".

      Ми вже заплуталися. То він кандидат, то не кандидат,
      – кажуть у керівництві "Слуги народу".

      Нардепи зазначають, що Офіс Президента начебто й не збирав голоси за призначення Саакашвілі.

      Наразі відбувається зустріч Саакашвілі з фракцією "Голос". На ній колишній очільник Грузії вже не агітує голосувати за себе, як за віцепрем’єра, а лише говорить про свою роботу у якості радника президента Зеленського.

      Тим часом, колишній нардеп та журналіст Сергій Лещенко повідомляє, що подання про призначення Саакашвілі не відкликали з Верховної Ради, тому що в парламенті його взагалі не реєстрували. Це означає, що кандидатуру Саакашвілі досі обговорюють. Тому подання, вважає Лещенко. або внесуть у Верховну Раду, або зроблять вигляд, що обговорення взагалі не було, якщо голосів не знайдеться.

      Яку посаду Саакашвілі пропонували в уряді

      • Інформація про те, що Саакашвілі може отримати призначення в Кабінеті Міністрів України з'явилась 22 квітня 2020 року.
      • Йому запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.
      • Сам політик заявляє, що є готовим прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
      • ​Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
      • Очікувалось, що за Саакашвілі парламентарі можуть голосувати наприкінці цього тижня.

      Саакашвілі і Україна
      Саакашвілі і Україна / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики Слуга народу Міхеїл Саакашвілі Верховна Рада
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