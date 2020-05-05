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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Кабмин планирует ослабить карантин для большего количества предприятий

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      Уряд збирається розширити послаблення карантину
      Уряд збирається розширити послаблення карантину / Getty Images

      Кабинет министров Украины планирует увеличить число предприятий, для которых с 11 мая смягчат карантинные ограничения. Сейчас правительство дорабатывает этот вопрос.

      Інформацію про бажання уряду розширити перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності з’явилася на сайті Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

      Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      Як зазначають у відомстві, відповідні норми уряд має доопрацювати до 11 травня. А рішення щодо них ухвалять на наступному засіданні уряду.

      У Мінрозвитку екноміки додали, що про це було домовилися на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.

      Хоча карантин в Україні продовжать, проте вже з 11 травня відбудеться його пом’якшення. Рішення про скасування низки карантинних обмежень уряд ухвалив 4 травня.

      Згідно з постановою, з 11 травня можуть відкриватись:

      • парки, сквери, зони відпочинку;
      • салони краси, перукарні;
      • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
      • заклади громадського харчування на виніс;
      • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
      • музеї, бібліотеки;
      • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
      • сервіс побутової техніки;
      • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину: що запрацює в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Министерство экономического развития и торговли Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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