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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін планує послабити карантин для більшої кількості підприємств

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      Уряд збирається розширити послаблення карантину
      Уряд збирається розширити послаблення карантину / Getty Images

      Кабінет міністрів України планує збільшити число підприємств, для яких з 11 травня пом’якшать карантинні обмеження. Наразі уряд доопрацьовує це питання.

      Інформація про бажання уряду розширити перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності з’явилася на сайті Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

      Важливо Карантин в Україні продовжать до 22 травня

      Як зазначають у відомстві, відповідні норми уряд має доопрацювати до 11 травня. А рішення щодо них ухвалять на наступному засіданні уряду.

      У Мінрозвитку екноміки додали, що про це домовилися на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.

      Хоча карантин в Україні продовжать, проте вже з 11 травня відбудеться його пом’якшення. Рішення про скасування низки карантинних обмежень уряд ухвалив 4 травня.

      Згідно з постановою, з 11 травня можуть відкриватись:

      • парки, сквери, зони відпочинку;
      • салони краси, перукарні;
      • гуртова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;
      • заклади громадського харчування на виніс;
      • літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності;
      • музеї, бібліотеки;
      • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
      • сервіс побутової техніки;
      • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину: що запрацює в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Новини політики
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