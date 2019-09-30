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      Кабмин планирует увеличить количество лоукостов в Украине

      23 Читати новину українською
      Кабмин планирует увеличить количество лоукостов в Украине
      Кабмин планирует увеличить количество лоукостов в Украине / newsun.bg

      Кабинет министров имеет в планах в ближайшие 5 лет увеличить количество лоукостов с 38 до 63%. Кроме того, приблизят среднюю стоимость билета до европейского показателя.

      Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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      Кабмин создаст условия для увеличения пассажиропотока с аэропортов Украины на 60% (с 20 до 32 миллионов в год) и для увеличения грузопотока на 20% (с 94 до 112 тысяч тонн в год).

      Что такое лоукосты?
      Это дешевые авиаперевозчики, которые предлагают бюджетно улететь в любую страну. В Украине сегодня работает около 10 бюджетных авиаперевозчиков. Первые бюджетные авиаперелеты появились в США в 1970-х годах.

      В программе правительства отмечается, что развитие рынка должно привести новых игроков, что увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты, а это в свою очередь будет привлекать новых клиентов. Также особое внимание будет уделено вопросам безопасности и международным высоким стандартам.

      Почему цена на билет лоукостера ниже?

      • В билет не учитывается стоимость еды и напитков, за них можно заплатить отдельно.

      • Перевозка багажа разрешена только в ручной клади, а за больший вес чемодана нужно будет доплатить.

      • Самолет работает в режиме маршрутки – от приземления до взлета самолета не проходит и часа.

      • Лоукост-компании выбирают отдаленные аэропорты, которые значительно дешевле в обслуживании.

      Самые дешевые лоукосты, которые летают из Украины:

      1. Wizz Air
      2. Ryanair
      3. МАУ
      4. UP
      5. SkyUP
      6. EasyJet
      7. Yanair
      8. Vueling Airlines 
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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины авиация
      Источник: 24 канал
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