Кабмин планирует увеличить количество лоукостов в Украине
Кабинет министров имеет в планах в ближайшие 5 лет увеличить количество лоукостов с 38 до 63%. Кроме того, приблизят среднюю стоимость билета до европейского показателя.
Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованном на сайте Верховной Рады.
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Кабмин создаст условия для увеличения пассажиропотока с аэропортов Украины на 60% (с 20 до 32 миллионов в год) и для увеличения грузопотока на 20% (с 94 до 112 тысяч тонн в год).
Что такое лоукосты?
Это дешевые авиаперевозчики, которые предлагают бюджетно улететь в любую страну. В Украине сегодня работает около 10 бюджетных авиаперевозчиков. Первые бюджетные авиаперелеты появились в США в 1970-х годах.
В программе правительства отмечается, что развитие рынка должно привести новых игроков, что увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты, а это в свою очередь будет привлекать новых клиентов. Также особое внимание будет уделено вопросам безопасности и международным высоким стандартам.
Почему цена на билет лоукостера ниже?
• В билет не учитывается стоимость еды и напитков, за них можно заплатить отдельно.
• Перевозка багажа разрешена только в ручной клади, а за больший вес чемодана нужно будет доплатить.
• Самолет работает в режиме маршрутки – от приземления до взлета самолета не проходит и часа.
• Лоукост-компании выбирают отдаленные аэропорты, которые значительно дешевле в обслуживании.
Самые дешевые лоукосты, которые летают из Украины:
- Wizz Air
- Ryanair
- МАУ
- UP
- SkyUP
- EasyJet
- Yanair
- Vueling Airlines