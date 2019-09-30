Кабмін планує збільшити кількість лоукостів в Україні

Кабінет міністрів має у планах у найближчі 5 років збільшити кількість лоукостів з 38 до 63%. Окрім того, наблизять середню вартість квитка до європейського показника.

Про це йдеться у програмі дій уряду, опублікованій на сайті Верховної Ради.

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Кабмін створить умови для збільшення пасажиропотоку із аеропортів України на 60% (з 20 до 32 мільйонів на рік) та для збільшення вантажопотоку на 20% (з 94 до 112 тисяч тонн на рік).

Що таке лоукости? Це дешеві авіаперевізники, які пропонують бюджетно полетіти до будь-якої країни. В Україні сьогодні працює близько 10 бюджетних авіаперевізників. Перші ж бюджетні авіаперельоти з’явилися у США в 1970-х роках.

У програмі уряду зазначається, що розвиток ринку має привести нових гравців, що збільшить пропозицію і сприятиме зниженню цін на квитки, а це в свою чергу залучатиме нових клієнтів. Також окрема увага буде приділена питанням безпеки і міжнародним високим стандартам.

Чому ціна на квиток лоукостера нижча?

• У квиток не враховується вартість їжі та напоїв, за них можна заплатити окремо.

• Перевезення багажу дозволено лише у ручній поклажі, а за більшу вагу валізи потрібно буде доплатити.

• Літак працює у режимі маршрутки – від приземлення до злету літака не минає й години.

• Лоукост-компанії вибирають віддалені аеропорти, які значно дешевші в обслуговуванні.

Найдешевші лоукости, які літають з України: