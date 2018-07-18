Кабмин постановил сделать бесплатными визы для эстонцев

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел обеспечить оформление долгосрочных виз для въезда в страну гражданам Эстонии по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 июля в Киеве. Это решение создаст правовые основания для дипломатических учреждений Украины по оформлению долгосрочных виз (тип D) для въезда в Украину гражданам Эстонии по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Согласно пояснительной записке к правительственному распоряжению, за 2016-2017 года диппредставительства Украины выдали 61 такую ​​визу гражданам Эстонии на общую сумму $ 6 тысяч 960.

Это решение вступает в силу через 30 дней после его опубликования.