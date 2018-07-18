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Кабмін постановив зробити безкоштовними візи для естонців

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Кабмін постановив зробити безкоштовними візи для естонців
Кабмін постановив зробити безкоштовними візи для естонців / www.unian.ua

Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення довгострокових віз для в'їзду до країни громадянам Естонії за нульовою тарифною ставкою консульського збору.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 18 липня в Києві. Це рішення створить правові підстави для дипломатичних установ України з оформлення довгострокових віз (тип D) для в'їзду в Україну громадянам Естонії за нульовою тарифною ставкою консульського збору.

Згідно з пояснювальною запискою до урядового розпорядження, за 2016-2017 роки дипустанови України видали 61 таку візу громадянам Естонії на загальну суму $6 тисяч 960.

Це рішення набуває чинності через 30 днів після його опублікування.
Теги: Новини України Безвізовий режим Естонія
Джерело: 24 Канал
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