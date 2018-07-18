Кабмін постановив зробити безкоштовними візи для естонців
Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ забезпечити оформлення довгострокових віз для в'їзду до країни громадянам Естонії за нульовою тарифною ставкою консульського збору.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 18 липня в Києві. Це рішення створить правові підстави для дипломатичних установ України з оформлення довгострокових віз (тип D) для в'їзду в Україну громадянам Естонії за нульовою тарифною ставкою консульського збору.
Згідно з пояснювальною запискою до урядового розпорядження, за 2016-2017 роки дипустанови України видали 61 таку візу громадянам Естонії на загальну суму $6 тисяч 960.